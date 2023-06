उत्तर प्रदेशात इनामी गुंडाचे एन्काऊन्टर, गुफरानचा खात्मा

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आणखी एका गुंडाला यमसदनी पाठवलं आहे. गुफरान असं या गुंडाचं नाव असून त्याविरोधात 13 गुन्हे दाखल होते. कौशांबी जिल्ह्यातील समदा भागामध्ये मंगळवारी सकाळी हे एन्काऊन्टर झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पहाटे पाचच्या सुमारास ही चकमक उडाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळावरून कार्बाईन, 32 बोरची पिस्तुल आणि बाईक हस्तगत केली आहे. गुफरान हा हत्या, हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या 7 गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना हवा होता. पोलिसांनी गुफरानवर 1 लाख रुपयांचं इनामन ठेवलं होतं. प्रतापगड आणि सुलतानपूर मिळून गुफरानवर एकूण 17 गुन्ह्यांची नोंद आहे.

A miscreant was injured in an encounter with Lucknow STF this morning. He was taken to a hospital but he succumbed to his injuries. He has been identified as Gufran, a resident of Pratapgarh. Around 13 criminal cases are registered against him in Pratapgarh and had a reward of Rs… pic.twitter.com/5wmzo9Ysfu

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 27, 2023