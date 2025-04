गुजरातमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट, 18 जणांचा मृत्यू; मालक फरार, चौकशीचे आदेश

गुजरातच्या बनासकांठामध्ये एका फटाक्याच्या कारखान्यात भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कारखान्यातील बॉलटर फुटल्याने हा स्फोट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेवेळी कारखान्यात 30 कामगार काम करत होते. स्फोटानंतर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

#WATCH | Gujarat | Explosion occurs in a factory in the industrial area in Deesa, Banaskantha district; Five workers dead, says Collector. pic.twitter.com/PYkmn4UVeW

— ANI (@ANI) April 1, 2025