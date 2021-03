गुजरातमध्येही कोरोनाचा कहर, 31 मार्चपर्यंत अहमदाबादसह 4 मेट्रोसिटीमध्ये नाइट कर्फ्यू लागू

गुजरातमध्ये कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे राज्य सरकाराने नाइट कर्फ्यू लावलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ नाइट कर्फ्यू लावण्याचा निर्णय गुजरात राज्य सरकारने घेतला आहे. गुजरातमध्ये देखील कोरोनामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून आरोग्य यंत्रणांना पुन्हा सक्रीय करण्यात येणार असल्याचं कळतं आहे. गेल्या 24 तासात गुजरातमध्ये नवे 890 रुग्ण आढळले आहेत.

गुजरात मधील मेट्रोसिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहमदाबाद, बडोदे, सूरत आणि राजकोटमध्ये रात्री 10 ते सकाळी 6 यावेळात 17 मार्च ते 31 मार्च पर्यंत नाइट कर्फ्यू लावण्यात येणार आहे. तर 16 मार्च पर्यंत मध्यरात्री 12 ते सकाळी 6 पर्यंतचा प्री-नाइट कर्फ्यू देखील या भागात सुरू असेल असेही गुजरात सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Gujarat govt has decided to implement night curfew in four metros-Ahmedabad, Vadodara, Surat & Rajkot from 10 pm to 6 am between March 17 and March 31. Pre-night curfew system will be maintained in these four metros till March 16 from 12 am to 6 am: State Government

