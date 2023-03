मोदींना पदवी प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही, हायकोर्टाचा निर्णय; केजरीवाल यांना ठोठावला दंड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. विरोधकांनीही गेल्या काही काळापासून हा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र आता याबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एमएची पदवी (PM Modi MA degree) आणि पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र पंतप्रधान कार्यालयाला सादर करण्याची गरज नाही, असा निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच पंतप्रधानांच्या पदवी प्रमाणपत्राचा तपशील मागवणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना न्यायालयाने 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

Gujarat High Court Friday ruled that the Prime Minister’s Office (PMO) need not furnish the degree and post-graduate degree certificate of Prime Minister Narendra Modi.

अरविंद केजरीवाल यांच्या मागणीनंतर मुख्य माहिती आयोगाने (सीआयसी) पंतप्रधान कार्यालयाचे माहिती अधिकारी (पीआयओ), गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या पीआयओना मोदींच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देणारा आदेश दिला होता. या आदेशाला गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या एकल खंडपीठाने मुख्य माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश रद्द करत केजरीवाल यांना दंड ठोठावला.

तुषार मेहतांचा युक्तीवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1978 मध्ये गुजरात विद्यापीठातून पदवी आणि 1983 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. यात लपवण्यासारखे काही नसले तरी विद्यापीठाला माहिती जाहीर करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. लोकशाहीत पंतप्रधान पदावर असलेली व्यक्ती डॉक्टरेट किंवा निरक्षर असली तरीही यामुळे काहीही फरक पडत नाही. तसेच पदवीच्या माहितीत कोणतेही जनहित गुंतलेले नाही. शिवाय त्यांच्या खासगीपणावरही परिणाम होतो,’ असा जोरदार युक्तीवाद विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला होता.

Pertinently, the Court also imposed costs of Rs 25,000 on Arvind Kejriwal who had sought details of the PM’s degree certificate.

— ANI (@ANI) March 31, 2023