कर्फ्यूवर निर्णय घ्या, गुजरातमध्ये लॉकडाऊन करावं लागेल! हायकोर्टाने सकारचे कान ओढले

कोरोनाची नवी लाट अधिक धोकादायक ठरत असून रुग्ण वाढीचा वेग प्रचंड आहे. देशात महाराष्ट्र राज्यातील रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे लसीकरणावर जोर देण्यासोबतच आरोग्य यंत्रणा कोलमडू नये म्हणून महाराष्ट्रात राज्य सरकारने 30 एप्रिलपर्यंत इथे अत्यंत कडक निर्बंध लावले आहेत. महाराष्ट्राची चर्चा देशभरात सुरू आहे मात्र इतर राज्यातील परिस्थिती फारशी स्पष्ट होत नाही असे आरोप होत असतानाच नुकतेच एक वृत्त आले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त आपल्या ट्विटर हँडलवरून प्रसिद्ध केले आहे.

देशातील इतर राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रा इतका नसला तरी मोठ्याप्रमाणात आणि वेगानं वाढत आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरातमध्ये देखील कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे लक्षात घेत गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरातमधील रुपाणी सरकारचे कान ओढले आहेत. एएनआयच्या ट्विटनुसार गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्यात वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येकडे लक्ष्य वेधत ‘विकेंड कर्फ्यू’वर (शनिवार-रविवार) निर्णय घेण्याचे निर्देश सरकार दिले आहे. इतकेच नाही तर राज्यात लॉकडाऊन करावा लागेल असे निरीक्षण देखील नोंदवले आहे.

Gujarat High Court points out that COVID19 cases in the State are increasing, directs the State govt to take a decision on weekend curfew. HC observed that there is a need for lockdown in the State.