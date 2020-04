धक्कादायक! ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ काढला विकायला, 30 हजार कोटी रुपये किंमत

जागतिक आश्चर्यांमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या आणि हिंदुस्थानची शान म्हणून ओळखले जाणारे ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हे पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येतात. मात्र हेच ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ विकण्यास काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अर्थात कुणीतरी खोडसाळपणा करत ‘ओएलएक्स’वर ही जाहिरात पोस्ट केली आहे. दरम्यान, ओएलएक्स या ॲप वर तसेच ही जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुजरात मधील नर्मदा जिल्ह्यामधील केवडिया येथील ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ उभारण्यात आला आहे. जगभरातून अनेक पर्यटक ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ पाहण्यासाठी येत असतात. गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका व्यक्तीने स्टॅच्यू ऑफ युनिटी ओएलएक्स वर विकण्याची जाहिरात टाकली. 30 हजार कोटी इतकी रक्कम ही जाहीर केली. ही बातमी स्थानिक प्रशासनाला मिळाल्यानंतर त्यांनी ओएलएक्स विरोधात तसेच जाहिरात टाकणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी हालचाल सुरू केली. नर्मदा जिल्ह्यातील केवडिया पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Gujarat: Local admn has filed a Police complaint in Kevadia of Narmada dist after a man posted an ad on OLX, offering 'Statue of Unity' for sale at Rs 30,000 Cr. Deputy Commissioner Nilesh Dubey says, "OLX published the ad without verification. We have filed a police complaint." pic.twitter.com/q7bqJGbh9u

— ANI (@ANI) April 6, 2020