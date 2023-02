मोरबी पूल दुर्घटना: मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्याचे ओरेवा कंपनीला आदेश

गुजरातच्या मोरबी शहरातील मच्छू नदीवरील पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाख नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश ओऱेवा ग्रुपला दिले आहेत.

गुजरात उच्च न्यायालयाने बुधवारी घड्याळ निर्माती कंपनी ओरेवा समूहाला मोरबी दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये आणि जखमी लोकांनी दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई चार आठवड्यात जेण्याचे आदेश दिले आहेत. याच कंपनीकडे पुलाच्या देखरेखीची जबाबदारी होती. मुख्य न्यायाधिश सोनिया गोकणी आणि न्यायमूर्ती संदीप भट्ट यांनी ओरेवा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जखमींना प्रत्येकी दोन लाख देण्याचे आदेश दिले आहेत.

Gujarat High Court orders Jaysukhbhai Patel, MD Oreva Company to provide Rs 10 lakh each to the families of the deceased in the Morbi bridge accident.

