गुजरातच्या मोरबीमध्ये पूल कोसळला; शेकडो जण नदीत पडले, 30हून अधिक जणांचा मृत्यू

गुजरातमधील मोरबी येथील मच्छु नदीवरील पूल कोसळल्याने शेकडो जण नदीत कोसळले. त्यातील 30 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुर्घटनेवेळी पुलावर अंदाजे पाचशे जण असल्याची माहिती मिळत आहे. नदीत पडलेले नागरिक वाहून गेल्याची शक्यता आहे. पाचच दिवसांपूर्वी हा पूल दुरुस्त करण्यात आला होता. त्यानंतर रविवारी ही मोठी दुर्घटना घडली आहे. स्थानिक प्रशासन मदतीसाठी पोहोचलं असून बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे.

Gujarat | A cable bridge collapsed in the Machchhu river, Morbi area today. Several people fear injured. Further details awaited. pic.twitter.com/OZrDTxCWqx

— ANI (@ANI) October 30, 2022