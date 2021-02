पोलीस स्थानकातच लपवल्या दारूच्या बाटल्या, गुन्हा दाखल

पोलिसांनी दारूच्या बाटल्या चक्क पोलीस स्थानकातच लपवल्या. ही घटना जेव्हा उघडकी आली तेव्हा प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला आहे.

गुजरातमधील अरवली जिल्ह्यातील ही घटना आहे. गुजरातमध्ये दारूबंदी आहे. तरी बेकायदेशीरपणे दारूचा व्यवसाय होतो. आता पोलिसांनीच दारू लपवून ठेवल्याचे समोर आले आहे. अरवली जिल्ह्यातील दोन पोलीस गाडीने जात होते. तेव्हा त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. त्यांच्या गाडीत 120 लिटर दारू आढळली. नंतर पोलिसांनी या प्रकरणी खोलवर तपास केला असता त्यात दोन पोलीस अधिकारी नाही तर तीन पोलीस अधिकारी असल्याचे समजले. इतकेच नाही तर तीन पोलीस अधिकार्‍यांनी मिळून अजून 70 लिटर दारू पोलीस स्थानकातच लपवली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

Police inspector, 3 constables in Gujarat’s Aravalli district booked for allegedly hiding over 70 liquor bottles inside police station. Offence came to light after vehicle in which 2 of accused constables were carrying another 120 liquor bottles met with accident: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2021