Gujarat Polls गुजरातमध्येही सापडला ‘नारायण वाघ’, 2 गोण्या चिल्लर भरून निवडणूक अर्ज केला दाखल

गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 1 डिसेंबर 2022 रोजी पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी 14 नोव्हेंबर ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती. ही तारीख उलटून गेल्यानंतर आता एका अपक्ष उमदेवाराची चर्चा रंगली आहे. ‘गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा’ या प्रचंड गाजलेल्या मराठी चित्रपटामध्ये घडलेल्या प्रसंगाची त्याच्याशी तुलना केली जात आहे.

‘गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा’ या चित्रपटात मकरंद अनासपुरे यांनी नारायण वाघ या इच्छुक उमेदवाराचे पात्र साकारले होते. यात ते उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटच्या दिवशी चिल्लर घेऊन जातात. ही रक्कम मोजताना अधिकाऱ्यांना अक्षरशः घाम फुटलेला दिसत होता. असाच काहीसा प्रकार गुजरातमधील गांधीनगर भागातील पाटनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात घडला आहे.

राजधानी गांधीनगर येथील 35 वर्षीय महेंद्रभाई पाटनी यांनी गांधीनगर उत्तर भागातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पाटनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात ते 10 हजार रुपयांचे नामांकन शुल्क भरण्यासाठी दोन गोण्या चिल्लर घेऊन पोहोचले. राजधानीतील परिस्थितीमुळे ते समाधानी नाहीत, त्यामुळे त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत येथील चेहरामोहरा बदलण्याचा विडा उचलला आहे.

Gujarat polls: Mahendra Patni, a daily wager contesting as independent, pays Rs 10,000 deposit to EC in Re 1 coins. His slum colony in Gujarat capital Gandhinagar was razed in 2019 to make way for a hotel

