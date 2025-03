गुजरातमधील राजकोटमधील निवासी इमारतीला आग; 3 जणांचा मृत्यू

गुजरातच्या राजकोट मधील रिंग रोडवरील अस्लांटिस इमारतीला भीषण आग लागली. 150 फूट उंच इमारतीला लागलेल्या आगीमुळे त्या भागात गोंधळ उडाला. परिसरात घबराट पसरली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर आग लागली आणि 30 हून अधिक लोक आत अडकले. दुर्दैवाने, या घटनेत किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

#WATCH | Gujarat | Fire broke out at Atlantis Building in Rajkot. Fire teners are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/phRYEBqkq5

— ANI (@ANI) March 14, 2025