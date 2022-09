Oscar Award हिंदुस्थानकडून ऑस्करसाठी यंदा गुजराती चित्रपटाची निवड, ‘कश्मीर फाईल्स’, ‘आरआरआर’ला झटका

चित्रपट क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ऑस्कर पुरस्कारासाठी हिंदुस्थानकडून यंदा कोणता चित्रपट पाठवला जाईल याची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. ‘द कश्मीर फाईल्स’ आणि ‘आरआरआर’ या दोन प्रचंड गाजलेल्या चित्रपटांची चर्चा सुरू होती. परंतु केंद्र सरकारने ऑस्करसाठी यंदा गुजराती चित्रपटाची निवड केली आहे. गुजराती चित्रपट ‘छेलो शो’ (Chhello Show) यंदा ऑस्कर पुरस्कारासाठी हिंदुस्थानातून पाठवण्यात आली आहे.

‘आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म’ या प्रकारात हिंदुस्थानचा अधिकृत प्रवेश म्हणून ‘छेलो शो’ (Chhello Show) या चित्रपटाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाने याबाबत घोषणा केली.

Gujarati film “Chhello Show” is India’s official entry for Oscars 2023: Gujarat Govt pic.twitter.com/RoJrMivRub

— ANI (@ANI) September 20, 2022