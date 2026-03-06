Israel Iran War – आखाती देशांतील युद्धाची झळ सर्वसामान्यांना बसणार! गॅस आणि इंधनाचे दर भडकण्याची भीती

आखाती देशांमधील युद्धाचे पडसाद आता थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर उमटण्याची चिन्हे आहेत. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मधील वाहतुकीत व्यत्यय येण्याच्या शक्यतेने जागतिक गॅस बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे. या समुद्री मार्गातून होणाऱ्या एलएनजी शिपमेंटवर परिणाम झाल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅसच्या किमती प्रचंड वाढू शकतात. याचा थेट परिणाम घरगुती पीएनजी आणि वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजी दरांवर होणार आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा मुख्य कणा मानला जातो. या अरुंद मार्गातून दररोज अंदाजे 20 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. तर, जगातील एकूण एलएनजी व्यापारापैकी 20 टक्क्यांहून अधिक व्यापार याच मार्गाने चालतो. पश्चिम आशियातील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण झाला असून पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कोटक सिक्युरिटीजचे मूलभूत संशोधन उपाध्यक्ष सुमित पोखरणा यांच्या मते, अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण असा संघर्ष पेटल्याने या प्रदेशातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करण्याचा इशारा दिल्याने जागतिक बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण आहे. हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहण्याची शक्यता कमी असली तरी, काही आठवड्यांचा व्यत्यय देखील जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात करू शकतो. विशेषतः हिंदुस्थानासाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. कारण देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाचा आणि एलएनजीचा 50 ते 55 टक्के पुरवठा याच मार्गाने होतो. हिंदुस्थान आपल्या एलएनजी गरजांसाठी आखाती देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून, केवळ कतार आणि युएईमधून हिंदुस्थानला सुमारे 59 टक्के पुरवठा होतो. त्यामुळे हा मार्ग विस्कळीत झाल्यास हिंदुस्थानच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या बजेटवर त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येतील, अशी भीती वर्तवली जात आहे.