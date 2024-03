धक्कादायक ! माऊथ फ्रेशनर खाल्ल्यानंतर पाच जणांना रक्ताच्या उलट्या

गुरुग्राममध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. गुरुग्रामच्या एका कॅफेमध्ये जेवल्यानंतर पाच जणांनी माऊथ फ्रेशनरच्या जागी ड्राय आईस खाल्ल्यानंतर रक्ताच्या उल्ट्या झाल्या. एवढेच नाही तर तोंडही भाजल्याची घटना घडली आहे. या सर्वांना रूग्णालयात दाखल केले असून दोघांची अवस्था गंभीर आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पिडीतेच्या तक्रारीवरुन कॅफे मालकाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्याला अटक करण्यात आली आहे.

#WATCH | Haryana | Restaurant Manager Gagandeep being taken to the district court by Gurugram Police. He was arrested by the police after five people were hospitalised on March 2 after consuming mouth freshener from a restaurant. https://t.co/hYwMJ5Yfso pic.twitter.com/UHdrICpYW5

