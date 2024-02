उत्तराखंडमध्ये अनधिकृत मदरसा पाडल्यावर दगडफेक, जाळपोळ, 60 जखमी; संपूर्ण शहरात संचारबंदी जारी

हल्दवानी शहरातील बनभूलपुरा भागातील एक अनधिकृत मदरसा पाडल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या दगडफेक, जाळपोळीत किमान 60 जण जखमी झाले. या हिंसाचारानंतर उत्तराखंडच्या या शहरात दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पोलिसांनी सांगितले की, जखमींपैकी बहुतेकजण हे मदरसाचे अनधिकृत बांधकाम पाडणारे नगरपालिका कर्मचारी आणि पोलीस आहेत. सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधलेल्या या मदरशाला यापूर्वी नोटीस बजावण्यात आली होती, असे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक प्रल्हाद मीणा यांनी सांगितले.

कारवाई पथकावर दगडफेक

मदरसावर कारवाईसाठी पालिकेचे पथक पोहोचल्यावर त्यांना विरोध करण्यासाठी मोठय़ा संख्येने स्थानिकांचा जमाव जमा झाला होता. बुलडोझरने मदरसा उद्ध्वस्त केल्यानंतर पोलीस या जमावापासून पथकाला संरक्षण देत जमावाने दगडफेक सुरू केली आणि वाहनांची जाळपोळ केली.

#WATCH | Uttarakhand: Security stepped up in several parts of the violence-hit area of ​​Haldwani.

Violence broke out in Banbhoolpura, Haldwani following an anti-encroachment drive yesterday. pic.twitter.com/dvVW1oGhU4

