‘केजीएफ’ आणि ‘कांतारा’ चित्रपटांवर ‘हनुमान’ पडला भारी, 3 दिवसात कमावले तब्बल ‘एवढे’ कोटी

दाक्षिणात्य अभिनेता तेजा सज्जाची प्रमुख भूमिका असणारा ‘हनुमान’ हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. कमी बजेटमध्ये बनवण्यात आलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर कल्ला केला असून कमाईच्या बाबतीत कोटींच्या कोटी उड्डाणं सुरू आहे. ‘केजीएफ-1’ आणि ‘कांतारा’ यासारख्या सुपरहिट चित्रपटांनाही ‘हनुमान’ने मागे सोडले असून 2024 मधील पहिला सुपरहिट चित्रपट होण्याचा मानही पटकावला आहे.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श यांनी सोमवारी दुपारी ट्विट करत ‘हनुमान’ या चित्रपटाने पहिल्या तीन दिवसात कमावलेल्या गल्ल्याची आकडेवारी सादर केली आहे. रिपोर्टनुसार, ‘हनुमान’च्या हिंदी व्हर्जनने विकेंडच्या कमाईच्या बाबतीत ‘केजीएफ-1’ आणि ‘कांतारा’ यासारख्या सुपरहिट चित्रपटांनाही मागे सोडले आहे.

‘हनुमान’च्या हिंदी व्हर्जनने शुक्रवारी प्रदर्शनाच्याच दिवशी 2.15 कोटी रुपयांचा गल्ला जमावला. त्यानंतर शनिवारी यात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आणि 4.05 कोटींची कमाई केली. त्यानंतर रविवारीही या चित्रपटाने 6.05 कोटींची कमाई केली. पहिल्या तीन दिवसांमध्ये या चित्रपटाने हिंदी व्हर्जनमध्ये 12.26 कोटींचा गल्ला जमवला.

‘कांतारा’ या चित्रपटाच्या हिंदी व्हर्जनने पहिल्या विकेंडला 7.52 कोटी कमावले होते, तर ‘केजीएफ-1’ने 9.20 कोटींचा गल्ला जमावला होता. अल्लु अर्जुनच्या ‘पुष्पा-द राईज’ या चित्रपटाच्या हिंदी व्हर्जनने विकेंडला 12.68 कोटी कमावले होते. याच्या जवळपास आता ‘हनुमान’ चित्रपट पोहोचला आहे.

दरम्यान, देशांतर्गत कमाईबाबत बोलायचे झाल्यास ‘हनुमान’ने तीन दिवसांमध्ये 40 कोटी कमावले आहेत. यात हिंदी व्हर्जनने 12.26 कोटी, तेलुगू व्हर्जनने 28.21 कोटी, तमिळ व्हर्जनने 0.19 कोटी, कन्नड व्हर्जनने 0.19 कोटी आणि मल्याषम व्हर्जनने 0.06 कोटींचा समावेश आहे.

Here’s the BIGGG SURPRISE… #HanuMan first *3-day* [opening weekend] total is HIGHER than #KGF [first part] and #Kantara, at par with #Pushpa [note: all #Hindi dubbed versions]… Yes, you read it right!#HanuMan emerges FIRST HIT OF 2024… Packs an impressive total in its… pic.twitter.com/OkzYxnmkmc

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2024