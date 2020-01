संतापजनक! लग्नानंतर दुसऱ्याच दिवशी नवविवाहितेचे अपहरण करून सामूहिक बलात्कार

एकीकडे दिल्ली बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना फासावर लटकवण्याची तारीख निश्चित झाली आहे, तर दुसरीकडे देशात आजही राजरोसपणे महिलांवर अत्याचार सुरु असल्याचे उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या संतापजनक घटनेवरून दिसते. येथे हपूर (Hapur) जिल्ह्यात एका नवविवाहितेचे अपहण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

वृत्तानुसार, हपूर जिल्ह्यात एका नवविवाहित तरुणीचे अज्ञात आरोपींनी अपहरण केले आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. ही घटना रविवारी उघडकीस आली. डीएसपी राजेश सिंह यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, पीडित तरुणीचे 17 जानेवारीला लग्न झाले होते आणि लग्नानंतर दुसऱ्याच दिवशी तिचे अपहरण झाले. रविवारी सकाळी पीडित तरुणी अत्यावस्थ अवस्थेत सापडली. पीडितेला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून आरोपींचा शोध सुरू आहे, असेही सिंह यांनी सांगितले.

Hapur: A newly married woman was allegedly abducted and gang-raped yesterday. Rajesh Singh, DSP says,”The woman was married on January 17 and went missing a day after. She was found today morning and was sent for medical examination. We are investigating the matter”. pic.twitter.com/yPJ0LuS1aK

— ANI UP (@ANINewsUP) January 19, 2020