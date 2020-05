कोरोना टेस्ट केली नाही म्हणून पत्नीने पती विरोधात केली तक्रार

पंजाबमधील भटिंडावरून हरयाणातील हिसारमधील मूळ गावी परतलेल्या एका तरुणाला कोरोनाची चाचणी करण्यास नकार देणे चांगलेच महागात पडले आहे. या पती विरोधात त्याच्याच पत्नीने पोलिसांत तक्रार केली असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.

A man has been arrested on a complaint lodged by his wife for allegedly threatening to kill her in Patel Nagar area of Hisar, Haryana. The woman wanted the man to get tested for #COVID19 after his return from Bathinda: Hisar Civil Lines SHO Jaswant Singh pic.twitter.com/GgZPvKMeVi

— ANI (@ANI) May 16, 2020