विकेट घेतल्यानंतर पाकिस्तानी गोलंदाजाचा फलंदाजाला ‘भयंकर’ इशारा, नेटकरी भडकले

अनेकदा गोलंदाज हे विकेट घेतल्यानंतर त्यांच्या आनंद साजरा करण्याच्या पद्धतीवरून वादात अडकले आहेत. पाकिस्तानचा जलदगती गोलंदाज हारिस रौफ हा देखील आता याच कारणासाठी वादात अडकला आहे.

Haris Rauf is spectacular but he should change his celebration style. Throat-slashing celebration should have no place in a cricket ground. Someone needs to guide this young lad. #TeamGreen #BBL #harisrauf #bigbash #celebration #BBL09 pic.twitter.com/9ZzeqyTAMm — Sohail Khanzada (@SoheilKhanzada) January 2, 2020

हारिस सध्या बिग बॅश लीगमध्ये खेळत आहे. या लीगमध्ये त्याने जबरदस्त परफॉर्मन्सने सर्वांचं मन जिंकलं आहे. आतापर्यंत त्याने या लीगच्या तीन सामन्यात दहा विकेट घेतल्या आहेत. त्याने गोलंदाजीने सर्वांची मनं जिंकलेली असतानाचा त्याच्या मैदानावरील एका चुकीच्या गोष्टीने चाहत्यांना नाराज केले आहे. त्यामुळे सध्या या जबरदस्त गोलंदाजाची नेटकऱ्यांनी पिसं काढली आहेत.

Throat slashing gestures from a Pakistani… that is all Pakistan’s cricket image needs Stop it @HarisRauf14 !! — St. Aubrun (@st_aubrun) January 2, 2020

या लीगमध्ये रौफ हा मेलबर्न स्टार्सच्या वतीने खेळत आहे. गुरुवारी मेलबर्न स्टार्स विरुद्ध सिडनी थंडर हा सामना झाला. या सामन्यात एक विकेट घेतल्यानंतर रौफने फलंदाजाकडे बघत गळा चिरतो तशा प्रकारचा इशारा केला. त्याच्या या इशाऱ्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून नेटकरी त्याला फटकारत आहेत.