Video – कॅच ऑफ द इयर! हरलीनने पकडलेल्या कॅचवर सचिन तेंडुलकरही फिदा

हिंदुस्थानचा महिला संघ हा सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. शुक्रवारी या दोन्ही संघांत पहिला T20 मुकाबला झाला. या मुकाबल्यात हिंदुस्थानी संघाला पराभव पत्करावा लागला. या सामन्याच्या निकालापेक्षा जास्त चर्चा झाली ती हरलीन देओलने पकडलेल्या कॅचची. क्रिकेटरसिकांप्रमाणे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनेही या कॅचची तारीफ केली आहे.

That was a brilliant catch @imharleenDeol. Definitely the catch of the year for me!pic.twitter.com/pDUcVeOVN8

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2021