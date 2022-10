गौरवास्पद! आयसीसीचा ‘हा’ अवॉर्ड जिंकणारी हरमनप्रीत कौर पहिली हिंदुस्थानी महिला खेळाडू

टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने महिला क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. आयसीसीचा सप्टेंबर महिन्यासाठी दिला जाणारा ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’चा अवॉर्ड हरमनप्रीत कौर हिला मिळाला आहे. हा अवॉर्ड जिंकणारी हरमनप्रीत पहिली हिंदुस्थानी महिला खेळाडू बनली आहे. स्मृती मंधाना आणि बांगलादेशची कर्णधार निगार सुल्ताना यांना मागे टाकत तिने हा अवॉर्ड मिळवला. पुरुषांमध्ये हा अवॉर्ड पाकिस्तानचा सलामीवीर मोहम्मद रिझवान याने पटकावला.

हरमनप्रीत कौर हिने गेल्या काही काळात सर्वोत्तम कामगिरीची नोंद केली आहे. वन डे आणि टी-20 मध्ये तिच्या बॅटमधून धावांचा पाऊस पडलाय. गेल्या महिन्यात इंग्लंडमध्ये झालेल्या वन डे आणि टी-20 मालिकेत हरमनने खोऱ्याने धावा काढल्या. इंग्लंडविरुद्ध तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेत हरमनने 221 धावा चोपल्या. नाबाद 143 धावांची सर्वोत्तम खेळीही तिने साकारली. हरमनच्या या दमदार कामगिरीच्या जोरावर 1999 नंतर पहिल्यांदाच हिंदुस्थानी महिलांनी इंग्लंडमध्ये वन डे मालिका जिंकली.

