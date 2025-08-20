राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा विचार करून ओला दुष्काळ जाहीर करा: हर्षवर्धन सपकाळ

सामना ऑनलाईन
|

राज्यात मागील तीन चार दिवसात मुसळधार पावसाने अनेक भागात पुरस्थिती उद्भवली आहे. या पावसाचे पाणी शेतात शिरून पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, उभी पिके वाहून गेली आहेत. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील जवळपास १५ लाख एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रावरील शेतपिकांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाल्याचे समजते. राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता ओला दुष्काळ जाहीर करा व शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची तातडीने मदत द्या, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणतात की, मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील जवळपास १७ जिल्ह्यांना या पावसाचा मोठा फटका बसला आहे, उत्तर महाराष्ट्र व कोकणातही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ज्वारी, बाजरी, उडीद, मका, सोयाबिन, मूग, कापूस, तूर, फळे व भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले आहे, हजारो हेक्टरवरील ऊसालाही मोठा फटका बसला आहे, काही ठिकाणी शेतकऱ्याचे पशूधन वाहून गेले आहे तर नांदेड जिल्ह्यात जिवीतहानीही झाली आहे. आधीच संकटाचा सामना करत असलेल्या बळीराजाला निसर्गाने आणखी संकटात टाकले आहे.

राज्य सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असले तरी सरकारने या कठीण प्रसंगी सर्व नियम, अटी व शर्थी बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांची मदत केली पाहिजे. जेथे जिवीतहानी झाली आहे त्यांच्या कुटुंबियांचा सहानुभूतीपूर्ण विचार करून मदत करावी अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गडचिरोलीत पूरग्रस्त आणि दुर्गम भागात आरोग्य सेविकेचे तब्येत खालावली, प्रशासनाने हेलिकॉप्टरमधून एअरलिफ्ट करत वाचवले प्राण

शहांनी मांडलेल्या विधेयकामुळे एनडीएत उडाला गोंधळ, भाजपला नायडू – कुमारांचा पाठिंबा गमावण्याची भिती – संजय राऊत

आपण पुन्हा मध्ययुगीन काळात जगत आहोत, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याच्या विधेयकावर राहुल गांधी यांची टीका

Video – हेडफोनने केला घात, भांडूपमध्ये विजेचा शॉक लागून 17 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

BCCI साठी महिलांच्या सिंदूर पेक्षा पैसा महत्त्वाचा आहे, आदित्य ठाकरे यांचे टीकास्त्र

15 हजार कोटी रुपये खर्च करूनही मुंबईची झाली तुंबई, अतिरिक्त निधी देऊनही पालिका अधिकाऱ्यांचे पावसाकडे बोट

मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या काँग्रेस नेत्याची भोसकून हत्या, गुजरातमधील धक्कादायक घटना

अदानीचे स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर बिल कमी झालेले दाखवा आणि 10 हजार रुपये मिळवा, कुडाळमध्ये शिवसेनेची अनोखी योजना

मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना अटक करण्याबाबतचे विधेयक संसदेत सादर, विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित करत जोरदार विरोध