लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपला धक्का, खासदार ब्रिजेंद्र सिंह यांचा राजीनामा; काँग्रेसमध्ये प्रवेश

लोकसभा निवडणुकीआधी भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. हरयाणातील हिसार मतदारसंघातील विद्यमान खासदार ब्रिजेंद्र सिंह (Haryana BJP MP Brijendra Singh resigns) यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वचा राजीनामा दिला आहे. रविवारी सकाळी एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करत त्यांनी ही माहिती दिली. यानंतर ब्रिजेंद्र सिंह यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

“राजकीय अपरिहार्यतेमुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. पक्ष, पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचा मी आभारी आहे. हिसार मतदारसंघाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचा आभारी आहे”, असे ट्विट ब्रिजेंद्र सिंह यांनी केले आहे.

I have resigned from the primary membership of BJP,due to compelling political reasons. I extend gratitude to the party, National President Sh. JP Nadda, Prime Minister Sh. Narendra Modi, & Sh Amit Shah for giving me the opportunity to serve as the Member of Parliament for Hisar.

दरम्यान, भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर ब्रिजेंद्र सिंह काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले आणि काँग्रेसचमध्ये प्रवेश केला.



ब्रिजेंद्र सिंह यांनी 2014 मध्ये काँग्रेसला रामराम केला करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर भाजपने त्यांना राज्यसभेवर पाठवले आणि केंद्रात मंत्रीही केले. त्यांची पत्नी प्रेमलता यांनाही आमदारक बनवले होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ब्रिजेंद्र सिंह यांना भाजपने हिसार मतदारसंघातून रिंगणात उतरले होते. येथून त्यांनी 3 लाख 14 हजार मतांनी विजय मिळवला होता. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने जननायक जनता पार्टीशी हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे ब्रिजेंद्र सिंह नाराज असून त्यांचे तिकीटही कापले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनी भाजपचे कमळ सोडून पुन्हा काँग्रेसचा हात हाती घेण्याचा निश्चय केला.

#WATCH | After joining Congress, Brijendra Singh says, “…One issue that was raised in the rally in Jind on 2nd October was about the alliance of BJP-JJP in Haryana. A decision was taken regarding it and that too is a reason (for quitting BJP).”

The BJP MP from Haryana's Hisar…

