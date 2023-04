Hasan Mushrif हसन मुश्रीफ यांना हायकोर्टाचा दिलासा, 27 एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासूनचे अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले आहे. त्यांना 27 एप्रिल पर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे. ईडीने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने मुश्रीफ यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण कायम ठेवले आहे.

The Bombay High Court has extended NCP leader Hasan Mushrif’s interim protection from arrest till April 27, 2023 in a money laundering case after ED sought time to respond. @dir_ed pic.twitter.com/bXwlLcGauj

— Live Law (@LiveLawIndia) April 13, 2023