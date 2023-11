हिंदुस्थानी संघाला दिलेल्या बॉलची तपासणी करा, पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू हसनची हास्यास्पद मागणी

क्रिकेट विश्वचषकात सलग सात सामने जिंकून विजयाचं सप्तक साजरं करणाऱ्या टीम इंडियाने स्पर्धेच्या उपांत्यफेरीत प्रवेश मिळवला आहे. या फेरीत प्रवेश मिळवणारा तो पहिला संघ ठरला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी क्रिकेटप्रेमींच्या उत्साहाला उधाण आलेलं असताना दुसरीकडे काही माजी क्रिकेटपटूंना मात्र या गोष्टीने पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू हसन रझा याने एक अतिशय हास्यास्पद मागणी केली आहे.

एकेकाळी पाकिस्तानसाठी सात कसोटी सामने आणि 16 एकदिवसीय सामने खेळलेल्या हसन रझा याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय)वर एक गंभीर आरोप केला आहे. 2023च्या विश्वचषकात हिंदुस्थानी गोलंदाजांनी केलेल्या कामगिरीवर रझा याने संशय व्यक्त करत त्यांनी वापरलेल्या चेंडूच्या तपासणीची मागणी केली आहे.

पाकिस्तानच्या एका वृत्तवाहिनीवर लाईव्ह कार्यक्रमादरम्यान रझा याने ही मागणी केली. या कार्यक्रमात निवेदकाने त्याला प्रश्न केला की, हिंदुस्थानी गोलंदाज आणि इतर देशांचे गोलंदाज जे चेंडू वापरतात, त्यात फरक असल्याचं वाटतं का? त्यावर हसन रझा म्हणाला की, मला कळत नाही की जेव्हा फलंदाजी सुरू असते, तेव्हा खेळाडू चांगलं खेळतात पण जिथे इंडियाची गोलंदाजी सुरू होते, तिथे अनेक डीआरएस निर्णयही हिंदुस्थानच्या बाजूने दिल्याचं दिसून येतं, असा आरोप रझा याने केला.

त्याच्या आरोपांनुसार, आयसीसी आणि बीसीसीआय हे फक्त हिंदुस्थानी गोलंदाजांना काही विशेष प्रकारचे चेंडू उपलब्ध करून देत आहेत. त्या चेंडुंमुळे पाटा खेळपट्टीवरही गोलंदाजांना फिरकी पद्धतीची गोलंदाजी करता येत आहे. त्यामुळे आयसीसीतर्फे देण्यात येणाऱ्या चेंडूंची तपासणी करण्यात यावी, अशी हास्यास्पद मागणी हसन रझा याने या कार्यक्रमात केली.

माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा यांनी त्याच्या या आरोपांचा समाचार घेतला आहे. पाकिस्तानी स्पोर्ट्स अँकरच्या पोस्टला रिपोस्ट करून आकाश चोप्रा म्हणाले की, हा जो काही कार्यक्रम आहे, तो खरोखर एक गांभीर्यपूर्ण कार्यक्रम आहे का? नसेल, तर त्याचा उल्लेख इंग्रजीत सटायर किंवा कॉमेडी असा करावा, असं चोप्रा म्हणाले आहेत.

Is it a serious cricket show? If not, please mention ‘satire’ ‘comedy’ in English somewhere. I mean…it might be written in Urdu already but unfortunately, I can’t read/understand it. 🙏🏽 https://t.co/BXnmCpgbXy

— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 3, 2023