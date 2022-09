राजा मित्रांच्या कमाईमध्ये व्यस्त, जनता महागाईने त्रस्त; राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल

महागाई, बेरोजगारी आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये वाढ करण्याच्या मुद्यांवरून केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध दिल्लीच्या ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर काँग्रेसकडून हल्लाबोल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीदरम्यान राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टिकास्त्र डागले. ईडी चौकशीनंतर पहिल्यांदाच जाहीर सभेद्वारे राहुल गांधी यांनी मोदींवर निशाणा साधला.

देशातील सर्व यंत्रणा दबावाखाली असून विरोधी पक्षांना बोलू दिले जात नाहीय. देशाला रोजगार देणाऱ्यांचा कणा भाजपने मोडला आहे. केवळ दोन उद्योपतींनाच मोठं करण्यात येत आहे. माध्यमेही सत्य दाखवत नाही, कारण माध्यमेही त्या दोन उद्योगपतींच्या हातात आहेत. माध्यमाच्या आणि त्या दोन उद्योगपतींच्या समर्थनाशिवाय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनू शकत नाहीत, अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला.

हिंदुस्थानमध्ये आज भीती वाढत आहे. लोकांना महागाई आणि बेरोजगारीची भीती आहे. द्वेषाने देश कमकुवत होतोय. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते देशाचे विभाजन करत आहेत आणि जाणूनबुजून देशात भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत, असा आरोप यावेळ राहुल गांधी यांनी केला. तसेच आपण ईडी चौकशीला घाबरत नसल्यातेही ते म्हणाले.

Hatred is rising in India.Fear of inflation,unemployment increasing in India,due to this hatred is rising.BJP,RSS dividing the country&creating fear in the country.Only 2 industrialists in the country benefitting from this fear&hatred:Congress MP Rahul Gandhi at ‘Halla Bol’ rally pic.twitter.com/BHt1yBm3fC

