मुंबईत पुन्हा वाढले प्रदूषण, धुरकट हवेमुळे मुंबईकरांचा कोंडला श्वास

काही दिवस स्वच्छ आणि श्वास घेण्यास सुलभ हवा अनुभवलेल्या मुंबईकरांना रविवारी पुन्हा प्रदूषणाचा सामना करावा लागला. सकाळपासूनच शहरात हलकं धुरकट वातावरण दिसून आले आणि हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) पुन्हा ‘मध्यम’ श्रेणीत घसरला.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ च्या SAMEER अॅपनुसार, मुंबईचा AQI 111 नोंदवला गेला. या पातळीवर दमा, हृदयविकार किंवा श्वसनाच्या समस्या असलेल्या नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता असते.

दरम्यान, भारतीय हवामान विभाग (IMD) ने मुंबईत कमाल तापमान सुमारे 35 अंश सेल्सियस आणि किमान तापमान 24 अंश सेल्सियस राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे उष्णता आणि वाढलेले प्रदूषण यामुळे नागरिकांना अस्वस्थता जाणवू शकते.

मुंबईतील विविध भागांतील AQI

शहरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये प्रदूषणाची पातळी वेगवेगळी नोंदवली गेली. देवनार येथे सर्वाधिक 179 AQI नोंदवला गेला. त्यापाठोपाठ बांद्रा-कुर्ला संकुल (BKC) येथे 165, तर अंधेरी येथे 153 AQI नोंदवला गेला. बोरीवली पूर्व (126), भायखळा (115) आणि चेंबूर (107) या भागांतील हवा देखील ‘मध्यम’ श्रेणीत राहिली. मात्र, कुलाबा येथे तुलनेने चांगली हवा नोंदवली गेली असून AQI 70 (समाधानकारक) होता.

उपनगरांतील परिस्थिती

मुंबई महानगर प्रदेशातही हवा गुणवत्ता ‘समाधानकारक ते मध्यम’ दरम्यान राहिली. ठाणे येथे AQI 82, नवी मुंबईत 116, तर कल्याणमध्ये 71 नोंदवला गेला.

तज्ज्ञांच्या मते, प्रदूषणाची पातळी पुन्हा वाढू लागल्याने लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच श्वसन किंवा हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींनी बाहेर जाणे शक्यतो टाळावे किंवा आवश्यक ती काळजी घ्यावी.

