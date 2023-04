खरी पदवी असेल तर मोदी ती दाखवत का नाहीत? केजरीवाल यांचा सवाल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पुन्हा एकदा तिखट शब्दात हल्ला चढवला आहे. शनिवारी केजरीवाल यांनी एक पत्रकार परिषद बोलावली होती, यामध्ये त्यांनी म्हटले की देशाचा पंतप्रधान हा सुशिक्षित असणे गरजेचे आहे. शिकलेला माणूस गटारातून गॅस तयार करण्याबाबत किंवा ढगांपाठी लढाऊ विमाने रडारही पकडू शकले नाही अशी विधाने करू शकणार नाही. त्यांच्या या विधानांमुळे त्यांना विज्ञानाबाबत माहिती नसल्याचे दिसून येत असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.

