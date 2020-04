देशात कोरोनाचा हाहाकार सुरू असताना माजी मुख्यमंत्र्यांच्या घरी लग्नाची लगबग

देशात सध्या कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मार्च एप्रिल मे महिन्यात होऊ घातलेले अनेक लग्नसोहळे पुढे ढकलण्यात आले आहेत. कर्नाटकमध्येही कोरोनाग्रस्तांचा आकडा तीनशेच्या आसपास आला आहे. असे असताना कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांच्या घरात त्यांच्या मुलाच्या लग्नाची लगबग सुरू आहे. कुमारस्वामी यांच्या घराबाहेर मंडप देखील घालण्यात आला असल्याचे समजते.

Karnataka: Preparation underway for marriage of Nikhil Kumaraswamy, son of former CM HD Kumaraswamy at his farm house in Ramanagara amid lockdown. “A simple ceremony will be held at bride’s home in Bengaluru & will be attended by only family members,” says the JD (S) leader. pic.twitter.com/ROzos15jTB

