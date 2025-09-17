डुप्लांटिसची पुन्हा कमाल; 14 व्यांदा मोडला पोल वॉल्टचा विश्वविक्रम

सामना ऑनलाईन
|

तो आला… तो झेपावला… त्याने विश्वविक्रम मोडला… अन त्याने जगज्जेतेपदाचीही हॅटट्रिक केली. टोकियोच्या नॅशनल स्टेडियममध्ये सोमवारी रात्री पन्नास हजारांहून अधिक प्रेक्षकांसमोर स्वीडनचा आर्मंड डुप्लांटिस पुन्हा उंच झेपावला आणि पुन्हा इतिहास रचला. त्याने पोल वॉल्टमध्ये तब्बल 14व्यांदा विश्वविक्रम रचण्याचा पराक्रम करत नवा इतिहासही रचला. फेब्रुवारी 2022 मध्ये डुप्लांटिसचा विक्रम 6.17 मीटर इतका होता. त्यानंतर प्रत्येक झेपेसह तो उंचावत गेला आणि यावेळी त्याने 6.30 मीटरची अविश्वसनीय उंची गाठली. हा विक्रम फक्त 27 दिवसांपूर्वीच स्वतःच्या नावावर केलेल्या कामगिरीपेक्षा एक सेंटीमीटर अधिक होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थानच्या जर्सीला ‘अपोलो टायर्स’चा वेग, प्रत्येक सामन्यासाठी मोजणार 4.5 कोटी रुपये

जगज्जेतेपद राखण्याचे नीरजपुढे आव्हान, आजपासून टोकियोत जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत भालाफेकीचे द्वंद्व

आनंदकुमारला ऐतिहासिक सुवर्णपदक

वैशालीला फिडे विमेन्स ग्रॅण्ड स्विस किताब

स्मृती मानधना पुन्हा ‘नंबर वन’

हिंदुस्थान ‘अ’चे नेतृत्व माझ्यासाठी मोठा सन्मान, कर्णधार रजत पाटीदारची कबुली

शिवाजी पार्क जिमखान्याला नवी झळाळी, घटस्थापनेला नूतन वास्तूचे उद्घाटन

कॉन्स्टसच्या शतकामुळे ऑस्ट्रेलिया ‘अ’ त्रिशतकापार

फेसबुकवरील मैत्रीचं प्रेमात रुपांतर, मग भेटीगाठी अन् प्रेमकहाणीचा भयानक अंत; प्रकरण काय?