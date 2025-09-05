हिरवा मटार खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

हिवाळ्याची चाहूल लागताच बाजारात विविध प्रकारच्या भाज्या दिसू लागतात. म्हणूनच या ऋतूमध्ये मिळणाऱ्या विविध भाज्या अन्नाची चव तर वाढवतातच, शिवाय या भाज्या आपल्या आरोग्यासाठी सुद्धा तितक्याच फायदेशीर आहेत. त्यापैकी एक भाजी म्हणजे हिरवे वाटाणे. हिरवे वाटाणे खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. जाणून घेऊया हिरवे मटाणे खाण्याचे फायदे.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हिरवे वाटाणे खूप फायदेशीर आहेत. त्याचा जीआय कमी असतो. यामुळे साखर नियंत्रित करण्यास मदत होते.

हिरवे वाटाणे हे पोषक तत्वांचे भांडार आहे. त्यात व्हिटॅमिन-सी, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम सारखे पोषक घटक असतात. हे घटक आपल्या हृदयाच्या आरोग्याला प्रोत्साहन देतात. वाटाण्यामध्ये विरघळणारे फायबर देखील आढळते. यामुळे कोलेस्टेरॉलची पातळी सामान्य होते. त्यामुळे तुम्ही हृदयरोग टाळू शकता.

हिरवे वाटाणे फायबरने समृद्ध असतात. यामुळे पचनाशी संबधित समस्यांपासून आपले रक्षण होते. हिवाळ्यात दररोज हिरवे वाटाणे खाल्ले तर, आपल्या आतड्यांमध्ये चांगले बॅक्टेरिया विकसित होतात. त्यामुळे जळजळ आणि पोटाच्या इतर समस्या टाळता येतात.

शरीरात लोहाच्या कमतरतेमुळे थकवा, अशक्तपणा आणि अनेक समस्या उद्भवतात. अशा परिस्थितीत आहारात हिरव्या वाटाण्यापासून बनवलेले पदार्थ समाविष्ट केले पाहिजेत. शाकाहारी लोकांसाठी ते लोहाचा चांगला स्रोत आहे.

हिरव्या वाटाण्यामध्ये लोह, फोलेट, व्हिटॅमिन ए, फॉस्फरस देखील असतात, जे स्नायूंच्या बळकटीला प्रोत्साहन देतात.

