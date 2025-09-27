लातूर जिल्ह्यात 24 तासात 75.3 मिलिमीटर सरासरी पाऊस, सर्वाधिक पाऊस अहमदपूर तालुक्यात

लातूर जिल्ह्यात मागील 24 तासापासून पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अजूनही पाऊस सुरूच आहे. मागील 24 तासात लातूर जिल्ह्यात 75.3 मिलिमीटर सरासरी पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील 60 महसूल मंडळापैकी तब्बल 37 महसूल मंडळात अतिवृष्टीची नोंद झाली असून सर्वाधिक 137 मिलिमीटर पावसाची नोंद अहमदपूर तालुक्यात झाली आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक 163.5 मिलिमीटर पाऊस सुतालीबंद आणि हाडोळती महसूल मंडळात झाला आहे.

लातूर जिल्ह्यात यावर्षी पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मागील शंभर वर्षात झाला नाही असा पाऊस लातूर मध्ये झाला आहे. रात्री लातूर जिल्ह्याला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला होता त्यामुळे आज जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली होती.

जिल्ह्यातील तालुका निहाय झालेला पाऊस पुढीलप्रमाणे 
लातूर तालुका 59 मिलिमीटर, औसा तालुका 54.8 मिलिमीटर ,अहमदपूर तालुका 137 मिलिमीटर, निलंगा तालुका 53.7 मिलिमीटर , उदगीर तालुका 99.1 मिलिमीटर ,चाकूर तालुका 94.8 मिलिमीटर रेणापुर तालुका 62.6 मिलिमीटर, देवणी तालुका 57.7 मिलिमीटर , शिरूर अनंतपाळ तालुका 61.3 मिलिमीटर , जळकोट तालुका 77.6 मिलिमीटर सरासरी पाऊस झालेला आहे.

लातूर जिल्ह्यातील साठ महसूल मंडळापैकी तब्बल 37 महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. सर्वाधिक पाऊस अहमदपूर तालुक्यात नोंदवला गेला असून अहमदपूर तालुक्यातील अहमदपूर महसूल मंडळात 132.3 मिलिमटर पावसाची नोंद झाली आहे.

