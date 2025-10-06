दार्जिलिंगमध्ये पावसाचे तांडव, भूस्खलनात 20 जणांचा मृत्यू, शेकडो पर्यटक अडकले

उत्तर बंगालमधील मिरिक आणि दार्जिलिंग टेकड्यांमध्ये शनिवारी संध्याकाळपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनात किमान २० जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. भूस्खलनामुळे अनेक घरे वाहून गेली आहेत, रस्ते खराब झाले आहेत आणि अनेक दुर्गम गावांशी संपर्क तुटला आहे.

सरसाली, जसबीरगाव, मिरिक बस्ती, धार गाव (मेची), नगरकाटा आणि मिरिक तलाव परिसरातून जीवितहानी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा यांनी जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान दुःखद असल्याचे सांगितले आणि परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत मृतांचा आकडा २० असून, ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

एनडीआरएफच्या निवेदनानुसार, भूस्खलनामुळे सर्वाधिक नुकसान झालेल्या मिरिकमधून किमान 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि सात जखमींना वाचवण्यात आले आहे. दार्जिलिंगमध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला असून पोलिस, स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती प्रतिसाद पथकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू आहे. दार्जिलिंगचे उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) रिचर्ड लेपचा यांनी सांगितले की, बचाव आणि मदत कार्य सुरू आहे.

दार्जिलिंगच्या डोंगरावर दुर्गा पूजा आणि नंतरच्या उत्सवांचा आनंद घेण्यासाठी आलेले शेकडो पर्यटक मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनात अडकले होते. त्यापैकी बरेच जण, कोलकाता आणि बंगालच्या इतर भागातील कुटुंबे आणि गटांसह, मिरिक, घूम आणि लेपचाजगत सारख्या लोकप्रिय ठिकाणी जात होते. नागरकाटाच्या धार गावात ढिगाऱ्यातून किमान ४० जणांना वाचवण्यात आले आहे. मिरिक-दार्जिलिंग-कालिंपॉन्ग मार्गावर सात भूस्खलन झाले आहेत. एक पूल कोसळला आहे. कालिंपॉन्गला जाणारा रस्ता बंद आहे. अनेक पर्यटक तिथे अडकले आहेत.

