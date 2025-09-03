जम्मू कश्मिरमध्ये पावसाचे थैमान, रेल्वेच्या 30 सप्टेंबरपर्यंत 68 गाड्या रद्द

जम्मू कश्मिरमध्ये पावसाने घातलेल्या थैमानामुळे उत्तर रेल्वेने ३० सप्टेंबरपर्यंत जम्मू आणि कटरा स्थानकांवरून जाणाऱ्या आणि जाणाऱ्या ६८ गाड्या रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. तर २४ गाड्या पुन्हा सुरू होणार आहेत. ही माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे, पठाणकोट-जम्मू विभागात अनेक ठिकाणी रेल्वे मार्ग तुटल्याने गेल्या आठ दिवसांपासून जम्मू रेल्वे विभागात रेल्वे वाहतूक बंद आहे.
२६ ऑगस्ट (मंगळवार) पासून जम्मू प्रदेशात मुसळधार पावसामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने लोक, विशेषतः यात्रेकरू अडकले आहेत. कटरा येथील माता वैष्णोदेवी मंदिराजवळ झालेल्या भूस्खलनात ३४ जणांचा मृत्यू झाला. बुधवारपर्यंत जम्मू प्रदेशात ३८० मिमी पाऊस पडला, जो १९१० नंतरचा सर्वाधिक आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जम्मू आणि कटरा दरम्यान अडकलेल्या स्थानिक लोक आणि प्रवाशांची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी तीन गाड्यांसह शटल सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी, मंगळवारी संध्याकाळी काश्मीरच्या अनेक भागात पाऊस पडला. हवामान खात्याने खोऱ्यातील काही भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मंगळवारी संध्याकाळी काश्मीर खोऱ्यातील अनेक भागात अधूनमधून पाऊस पडला. त्यांनी सांगितले की बहुतेक भागात पावसाची तीव्रता हलक्या ते मध्यम स्वरूपाची होती, तर दक्षिण काश्मीरच्या काही भागात मुसळधार पाऊस पडला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की खराब हवामानाच्या अंदाजानुसार सर्व संबंधित विभाग हाय अलर्टवर आहेत, परंतु आतापर्यंत झेलम नदी आणि खोऱ्यातील इतर जलाशय पूर इशारा चिन्हाच्या खाली आहेत.
हवामान विभागाने मंगळवारी संध्याकाळी सांगितले की, पीर पंजाल पर्वतरांगा आणि दक्षिण काश्मीरमध्ये अनेक ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पाऊस किंवा अल्पकालीन मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुढील १६ तासांत अनंतनाग, शोपियान आणि कुलगाम जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडू शकतो. हवामान विभागाच्या मते, काही संवेदनशील ठिकाणी ढगफुटी, अचानक पूर, भूस्खलन किंवा पाणी साचण्याची शक्यता आहे.