केदारनाथ धाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर बुकिंग आजपासून सुरू, प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती जारी

उत्तराखंडच्या प्रसिद्ध ‘चारधाम यात्रे’साठी बिगुल वाजला आहे. देशभरातील आणि परदेशातील यात्रेकरूंची आणि स्थानिक व्यावसायिकांची दीर्घ प्रतीक्षा आता संपली आहे, कारण ही पवित्र यात्रा १९ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. १९ एप्रिल रोजी यमुनोत्री आणि गंगोत्री मंदिरांचे दरवाजे उघडून यात्रेला सुरुवात होईल. यानंतर, २२ एप्रिल रोजी केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे यात्रेकरूंसाठी उघडले जातील आणि २३ एप्रिल रोजी बद्रीनाथ मंदिराचे दरवाजे उघडले जातील. शिखांचे पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या हेमकुंड साहिबचे दरवाजे २३ मे रोजी उघडतील.

केदारनाथला येणाऱ्या यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी, फाटा, गुप्तकाशी आणि सिरसी या तीन मुख्य ठिकाणांवरून शटल हेलिकॉप्टर सेवा पुरवली जाते. ऑनलाइन तिकीट बुकिंग ११ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता सुरू होणार आहे. सध्या, हे बुकिंग २२ एप्रिल ते ११ मे दरम्यान भेट देण्याची योजना असलेल्या यात्रेकरूंसाठी वैध आहे. हेलिकॉप्टर बुकिंगसाठी एकमेव सुरक्षित आणि अधिकृत प्लॅटफॉर्म म्हणजे IRCTC ची वेबसाइट, heliyatra.irctc.co.in.

येण्या-जाण्याच्या हेलिकॉप्टर प्रवासाचे नियोजन करत असाल, तर अंदाजे भाडे खालीलप्रमाणे आहे.

सिरसी मार्ग: अंदाजे ₹६,३९०
फाटा मार्ग: अंदाजे ₹१०,१६४
गुप्तकाशी मार्ग: अंदाजे ₹१२,७६२

एका वेळी एका यूजर आयडीवरून जास्तीत जास्त ६ तिकिटे बुक केली जाऊ शकतात. जर तुम्हाला १२ तिकिटे हवी असतील, तर तुम्हाला तुमच्या खात्यात दोन वेळा (प्रत्येकी सहा वेळा) लॉग इन करून स्लॉट बुक करावा लागेल. तिकीट खरेदी केल्यानंतर काही कारणास्तव तुम्ही प्रवास करू शकला नाहीत, तर घाबरण्याची गरज नाही. तिकीट रद्द केल्यावर, तुमचे पैसे ५ ते ७ दिवसांच्या आत तुमच्या खात्यात परत केले जातील.

भाविकांच्या प्रचंड मागणीमुळे दरवर्षी तिकिटांसाठी मोठी गर्दी होते. या गर्दीचा फायदा घेऊन सायबर फसवणूक करणारे सक्रिय होतात. हे फसवणूक करणारे IRCTC सारख्या दिसणाऱ्या बनावट वेबसाइट्स तयार करतात. इतकेच नाही, तर ते व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर “जलद तिकिटे” किंवा “स्वस्त दर” यांचे आमिष दाखवून लूट करण्याचा प्रयत्न करतात. फसवणूक टाळण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे सतर्क राहणे असे आवाहन मंदिर प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

