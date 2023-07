“त्या कमेंट वाचून माणूसपणाची सिसारी आली”, हेमांगी कवीची पोस्ट होतेय व्हायरल

प्रसिद्ध मराठी अभिनेते रवींद्र महाजनी शुक्रवारी तळेगाव दाभाडे येथील सदनिकेत मृतावस्थेत सापडले. महाजनी हे गेल्या काही महिन्यांपासून तळेगाव दाभाडे येथील एका सदनिकेत भाडेतत्वावर राहत होते. त्यांच्या घरातून दुर्गंधी येत असल्याने शेजाऱ्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी त्यांच्या घराचा दरवाजा तोडल्यानंतर घरात त्यांचा मृतदेह आढळला आहे. त्यांचा मृत्यू दोन ते तीन दिवसांपूर्वी झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मात्र सोशल मीडियावर या वृत्ताने उलट सुलट प्रतिक्रिया रंगू लागल्या आहेत. अशातच अभिनेत्री हेमांगी कवीने एक पोस्ट शेअर केली असून ती चांगलीच व्हायरल होत आहे. आपण कोण झालो आहोत? असा प्रश्न विचारत तिने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

हेमांगी कवीने तिच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहीलेय की, जेष्ठ अभिनेते रविंद्र महाजनी गेल्याचं कळलं. अर्थात आधी सोशल मीडियावरुन नंतर बातम्यांमधून. पण ते गेल्यापेक्षा ते ‘कसे’ गेले याचीच ‘बातमी’ सर्वत्र जास्त पसरली! जाणाऱ्याला नीट जाऊ तरी द्या रे! बातमी देणाऱ्यांची आता ती स्टाईल झालीए बातम्या अशाप्रकारे लोकांपर्यंत पोचवण्याची. त्याशिवाय लोकं बातमीच बघत नाहीत असं त्यांना वाटतं. त्यांचा दोष नाही, शेवटी प्रत्येकाला पोट आहेच. पुढे तिने लिहीलेय की, पण त्या बातमीवर आलेल्या प्रतिक्रिया वाचून माणूसपणाची सिसारी आली. ते इतकं अंगावर आलं की श्रध्दांजली वाहणं नकोसं झालं! त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही ही माहीत नसताना वाट्टेल ते बोलत सुटले लोक! त्यांच्या मुलाबद्द्ल, पत्नीबद्दल! असं मरण अनेक लोकांना येत असावं पण केवळ ते अभिनेते होते, प्रसिद्ध होते म्हणून वाट्टेल ते बोलण्याचा परवाना घेतला आपण! अशा शब्दात व्यक्त झाली.

पुढे तिने लिहीलेय की, ज्या नायकाला आपण लहानपणापासून पहात आलोय त्यांच्या सोबत काम करण्याची संधी मिळणं खुप सुरेल वाटतं मला! ‘रंगीबेरंगी’ सिनेमात तुमच्या सोबत तुमच्या मुलीचं काम करण्याचं भाग्य मला लाभलं! रविंद्रजी जिथं कुठं आहात तिथं शांत असाल आणि आम्हांला माफ कराल अशी मी आशा करते! गश्मीर महाजनी आधीच इतका स्ट्रगल करून उभा आहेस, त्यात आता याची भर! Really very very sorry! And Strength to you, boy!

हो, सोशल मीडियावर किंवा कुठेही व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य सगळ्यांना आहे पण जरा तार्तम्य ठेवलं तर नाही का चालणार? बातमी देणाऱ्यांना चेहरा नाही पण आपल्याला आहे! हे थोडं लक्षात ठेऊया! बास! असं तिने व्यक्त केले आहे. तिची ही पोस्ट प्रचंड व्हायरल होत आहे.