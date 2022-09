अंतर्वस्त्रे आणायला दिल्लीला गेलो होतो! हेमंत सोरेन यांच्या आमदार भावाचे उत्तर व्हायरल

झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने ऑपरेशन लोटस सुरू केले होते, मात्र सोरेन यांनी या ऑपरेशन लोटसचा चिखल केला होता. हेमंत सोरेन यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव जिंकला असला तरी त्यांच्याकडे असलेल्या सत्तेवरील संकट अद्यापही कायम असल्याचे बोलले जात आहे. हेमंत सोरेन यांचे भाऊ बसंत सोरेन हे देखील आमदार असून त्यांनी राज्यात घडलेल्या घडामोडींबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला विचित्र उत्तर दिलं आहे. पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला होता की, झारखंडमध्ये सत्तेसाठी उलथापालथ घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू असताना तुम्ही अचानक दिल्लीला कशासाठी गेला होता? यावर त्यांनी म्हटले की, माझ्याकडची अंतर्वस्त्रे कमी झाली होती, ती आणण्यासाठी मी दिल्लीला गेलो होतो. यावर आश्चर्यचकीत झालेल्या पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला की तुम्ही नेहमी अंतर्वस्त्रे दिल्लीवरून आणता का ? यावर त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं होतं.

#WATCH | Dumka: “I had run out of undergarments, so I went to Delhi to purchase them. I get them from there,” says JMM MLA and Jharkhand CM Hemant Soren’s brother, Basant Soren when asked about his visit to Delhi amid recent political unrest in the state.

