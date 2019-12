झारखंडमध्ये ‘सोरेन’ सरकार, राज्याचे 11 वे मुख्यमंत्री म्हणून घेतली शपथ

झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांना रविवारी झारखंड राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा शपथ घेतली. सोरेन राज्याचे 11 वे मुख्यमंत्री आहेत. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. हेमंत सोरेन यांच्यासह काँग्रेस आमदार आलमगीर आलम, राजेश्वर उरांव आणि राजदा आमदार सत्यानंतर भोक्ता यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

Ranchi: Hemant Soren takes oath as the Chief Minister of Jharkhand; oath administered by Governor Droupadi Murmu. #Jharkhand pic.twitter.com/DuZEWF8pKY

