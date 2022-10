Rishi Sunak ऋषी सुनक कोण आहेत? हिंदुस्थानशी नाते काय? 10 पॉइंटमध्ये जाणून घ्या…

हिंदुस्थानी वंशाचे ऋषी सुनक (Rishi Sunak) यांनी इतिहास रचत ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी झेप घेतली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचलेले ते हिंदुस्थानी वंशाचे पहिले व्यक्ती आहेत. 42 वर्षीय ऋषी सुनक यांनी पेनी मोरडॉन्ट यांना पराभूत करत विजय मिळवला. ऋषी सुनक यांना 180 हून अधिक खासदारांचे समर्थन मिळाले आहे. ऋषी सुनक 28 ऑक्टोबरला पंतप्रधान पदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे.

Rishi Sunak to make history as Britain’s first Indian-origin Prime Minister, as Penny Mordaunt withdraws from the race

— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2022