बलात्काऱ्याची केली हत्या; पीडितेची जन्मठेप रद्द; हायकोर्टाने ठोठावली दहा वर्षांची शिक्षा

सामना ऑनलाईन
|

बलात्काऱयाची हत्या करणाऱया पीडितेची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करत उच्च न्यायालयाने तिला दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली.
लग्नाचे आमिष दाखवून तो पीडितेवर अत्याचार करत होता. नंतर बलात्काराची तक्रार मागे घेण्यासाठी पीडितेवर दबाव टाकत होता. त्याच रागात पीडितेने त्याची हत्या केली. सत्र न्यायालयाने पीडितेला यासाठी दोषी धरत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. याविरोधात पीडितेने अपील याचिका दाखल केले.

न्या. उर्मिला जोशी-फाळके व न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या अपील याचिकेवर सुनावणी झाली. हत्या करण्याचा पीडितेचा हेतू नव्हता. ही घटना अचानक घडली आहे. त्यामुळे हत्ये प्रकरणी ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली जात आहे. सदोष मनुष्य वधाच्या गुह्यासाठी दहा वर्षांची शिक्षा दिली जात आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

20 वर्षांनी निकाल

2005मध्ये सत्र न्यायालयाने पीडितेला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्याला पीडितेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. या अपिलावर उच्च न्यायालयाने तब्बल 20 वर्षांनी निकाल दिला.

शरण येण्याचे आदेश

पीडितेने दहा वर्षांची शिक्षा भोगण्यासाठी शरण यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने पीडितेला पाच हजारांचा दंड ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

छटपूजेवरून घरी जाताना वाहन अपघातात तरुणाचा मृत्यू

पक्ष कार्यालयातील नाचगाण्याने पक्षाची प्रतिमा मलिन, जिल्हाध्यक्षांकडून अजितदादा गटाने मागवला खुलासा

शिवशस्त्र शौर्यगाथा प्रदर्शनाला अखेर सुरुवात; कोल्हापुरात प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर टिकेची झोड

शेतजमीन नियमित करण्यास दिरंगाई, हायकोर्टाकडून ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

हे करून पहा… दाढदुखी होत असेल तर…

गुंडा गजा मारणेचा साथीदार रूपेश मारणे गजाआड

असं झालं तर… वायफायचा राऊटर जळाला तर…

अबू सालेमच्या नावाने 72 लाखांची फसवणूक

मेट्रो स्थानकांच्या नावावरून काँग्रेस आक्रमक, देवी-देवता व महापुरुषांचा अपमान खपवून घेणार नाही! सिद्धिविनायक मंदिर स्थानकासमोर तीव्र आंदोलन