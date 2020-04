… तर कोरोनाग्रस्तावर दाखल होणार हत्येचा गुन्हा, वाचा सविस्तर

निजामुद्दीन येथे तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्यांना क्वारंटाईन केल्यानंतर त्यातील काही जण नर्सवर थुंकले होते. या तबलिगींनी नर्सेस समोर नग्न जात अश्लील वर्तनही केले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. तबलिगींना ठेवलेल्या क्वारंटाईन कक्षात सैन्याला तैनात करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेशमध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे

If a coronavirus positive person spits on any person, then, he/she will be charged with attempt to murder. If the person who has been spat upon dies, the coronavirus positive person will be charged with murder: Himachal Pradesh DGP SR Mardi https://t.co/jVyEuIOcfc

— ANI (@ANI) April 6, 2020