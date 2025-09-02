पाळीव कुत्र्यामुळे वाचले कुटुंबाचे प्राण, भूस्खलनात घर गेले पण जीव वाचले

हिमाचल प्रदेशात पावसाने थैमान घातले आहे. पावसामुळे पूर आला असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडत आहेत. मंडी शहरातील पड्डल वार्डमध्ये सोमवारी रात्री भूस्खलनाची घटना घडली. या भूस्खलनात एक कुटुंब चमत्कारीकरित्या बचावले आहे. पाळीव कुत्र्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचे प्राण वाचले आहेत.

सोमवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास मंडी शहरात भूस्खलन झाले. याचदरम्यान योगेश राणा यांचा पाळीव कुत्रा आणि गल्लीतील एक कुत्रा जोरजोरात भुंकू लागले. कुत्रे का भुंकत आहेत पाहण्यासाठी राणा हे छतावर गेले. याचवेळी त्यांचे लक्ष घरामागे कोसळणाऱ्या दरडीकडे गेले. त्यांनी तात्काळ कुटुंबीयांसह घराबाहेर धाव घेतली आणि संपूर्ण कुटुंबाचे प्राण वाचले. राणा यांनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना सुरक्षितस्थळी हलवले. पड्डल वार्डमध्ये भूस्खलनामुळे सहाहून अधिक घरांचं नुकसान झालं आहे.

