शिमला – मुसळधार पावसामुळे शिवमंदिर कोसळले; 50 भाविक गाडल्याची भीती, 9 मृतदेह हाती

हिमाचल प्रदेशमध्ये पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. मुसळधार पावसामुळे नदी, नाले ओसंडून वाहत असून भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सोमवारी सकाळी मुसळधार पावसामुळे शिमला येथील समरहील भागातील शिवंमदिर कोसळले. ही दुर्घटना घडली तेव्हा श्रावणी सोमवारनिमित्त पुजेसाठी आलेले अनेक भाविक या मंदिरात आले होते. अचानाक झालेल्या दुर्घटनेमुळे अनेक भाविक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. यातील 9 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून अद्यापही 50हून अधिक भाविक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, शिवमंदिर कोसळल्याची माहिती मिळताच प्रशासन आणि बचाव पथकाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मुसळधार पावसामुळे बचावकार्यात अडथळा निर्माण होत आहे.

#WATCH | Landslide strikes a temple building in Shimla following heavy rainfall in the area, operation underway to rescue stranded persons

मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला शोक

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी ट्विट करत शोक व्यक्त केला आहे. शिमला येथील समरहील भागातील शिवमंदिर कोसळल्याची दु:खद घटना समोर आली आहे. आतापर्यंत 9 जणांचे मृतदेह बाहेर काढ्मयात आले आहे. स्थानिक प्रशासन ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

Distressing news has emerged from Shimla, where the “Shiv Mandir” at Summer Hill collapsed as a result of the heavy rainfall.

As of now, nine bodies have been retrieved. The local administration is diligently working to clear the debris in order to rescue individuals who may…

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 14, 2023