सोलन येथे परफ्यूम फॅक्टरीला भीषण आग, एकाचा मृत्यू तर 31 जण जखमी

हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातील बद्दी औद्योगिक क्षेत्रातील एनआर अरोमा परफ्यूम कारखान्याला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. या आगीत एका महिलेचा होरपळून मृत्यू झाला असून 31 लोकं जखमी झाली आहेत तर 9 जणं बेपत्ता आहेत. या परफ्यूम फॅक्टरीत आग कशामुळे लागली याबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आरोग्य मंत्री धनीराम शांडिल यांनी घटनास्थळी पोहोचून माहिती घेतली.

धनीराम शांडील यांनी जिल्हा दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा, पोलीस आणि एनडीआरएफच्या अधिकाऱ्यांकडून दुर्घटनेची माहिती घेतली. बचाव कार्यांना सूचना दिल्या. तसेच जखमींची तब्येत जाणून घेण्यासाठी त्यांनी रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. यावेळी धनीराम शांडिल म्हणाले की, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांना या दुर्दैवी घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने मदत व बचाव कार्य करण्याचे आणि जखमींना चांगले उपचार देण्याचे निर्देश दिले. तपास अहवालाच्या आधारे दोषींवर कारवाई केली जाईल.

#WATCH | Himachal Pradesh: Fire broke out at NR aroma perfume factory near Jharmajri, Nalagarh under Solan district. Five fire tenders reached the spot 31 persons were injured in the incident. State Health Minister Dhani Ram Shandil and other officials have also reached the spot. pic.twitter.com/qSl5RA4uKZ

एएनआयसोबत बोलताना अग्निशमन दलाचे अधिकारी संजीव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आग विझविण्याचे काम अजूनही सुरु आहे. 22 हून अधिक अग्निशमन दलाच्या गाड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये पंजाब, चंदीगढ, हरियाणा येथील फायर ब्रिग्रेडच्या वाहनांबरोबरच आसपासची अन्य वाहनांचाही सहभाग आहे, आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आगीत जखमी झालेल्या पिडीतेच्या वडिलांनी सांगितले की, त्यांची 23 वर्षीय मुलगी एका कॉस्मेटीक फॅक्टरीत काम करते आणि शुक्रवारी ती सकाळी ती कामावर पोहोचलवी होती. जेव्हा त्यांना आग लागल्याची माहिती कळली तेव्हा ते घटनास्थळी पोहोचले आणि अजूनही जखमींच्या यादीत त्यांच्या मुलीचे नाव शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

#WATCH | Himachal Pradesh Health Minister Dhani Ram Shandil says “One death has been confirmed so far and nine people are missing. The dousing operation will continue throughout the night and we will get more details in the morning. Action will be taken against the people… pic.twitter.com/EYuKXvuyOn

— ANI (@ANI) February 2, 2024