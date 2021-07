हिंदू मुलाने हिंदू मुलीशी खोटं बोलणेही एक प्रकारचा जिहाद, आसाम सरकार आणणार कायदा

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी एक विचित्र विधान केले आहे. एक हिंदू मुलगा हिंदू मुलीशी खोटं बोलतो हा एक प्रकारचा जिहाद असल्याचे बिस्वा म्हणाले आहेत. तसेच यासाठी आसाम सरकार एक कायदा बनवणार आहे असेही बिस्वा म्हणाले.

बिस्वा गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त विधान करत आहेत. आसाम निवडणूकीवेळी त्यांने कोरोना संपल्याचा दावा केला होता, तसेच मास्क लावण्याची आता गरज नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. आता लव जिहादवरून त्यांनी पुन्हा एक विचित्र विधान केले आहे. जर एक हिंदू मुलगा हिंदू मुलीशी खोटं बोलत असेल तर तो एक प्रकारचा जिहादच आहे. यासाठी आसाम सरकार लवकरच कायदा आणणार आहे असे बिस्वा म्हणाले आहेत.

Hindu boy lying to a Hindu girl is also Jihad. We will bring a law against it: Assam CM Himanta Biswa Sarma (10.07) pic.twitter.com/nbydAHrb3D

— ANI (@ANI) July 10, 2021