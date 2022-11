‘दिवसा महिलांची पूजा अन् रात्री…’, कॉमेडियन वीर दास अडचणीत, पोलिसात तक्रार दाखल

मुनव्वर फारूकी याच्यानंतर आणखी एक कॉमेडिनय आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत आला आहे. वीर दास (Comedian Vir Das) असे या कॉमेडियनचे नाव असून सोशल मीडियावर त्याच्याविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच त्याच्या कार्यक्रमांना विरोधही होत असून हिंदू जनजागृती समितीने (Hindu Janajagruti Samiti) त्याच्याविरोधात पोलिसात तक्रार करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

अमेरिकेमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमामध्ये वीर दास याने एक कविता वाचली होती. यात त्याने दिवसा महिलांची पूजा अन् रात्री त्यांच्यावर अत्याचार करतो असे म्हटले होते. त्यामुळे त्याच्यावर प्रचंड टीकाही झाली होती. आता बंगळुरूमध्ये 10 नोव्हेंबर रोजी त्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला हिंदू जनजागृती समितीने विरोध केला आहे.

वीर दास याने देशवासियांचा अपमान केला असून त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीकडून करण्यात आली आहे. त्याच्या विरोधात व्यालिकली पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

Karnataka | Complaint filed against comedian Vir Das by Hindu Janajagruti Samiti at Vyalikaval PS, demanding the cancellation of his program in Bengaluru on November 10th, as his shows “hurt religious sentiments of Hindus & shows India in bad light to the world.” pic.twitter.com/saeBXZUaZM

— ANI (@ANI) November 7, 2022