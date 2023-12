हिंदूंनी फक्त ‘झटका’ मांस खावं ‘हलाल’ नाही; केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांचं विधान

सनातन धर्माच्या नियमांनुसार हिंदूंनी फक्त झटका मांस (Jhatka meat) खावे, असे विधान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह (Union Rural Development Minister Giriraj Singh) यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

बिहारमधील बेगुसराय येथे आपल्या मतदारसंघात जनतेला संबोधित करताना गिरीराज सिंह यांनी हिंदूंना हलाल मांस न खाण्याचेही आवाहन केले. ते म्हणाले, मी त्यांच्या धर्माशी बांधिलकी असणाऱ्या मुस्लिमांचा आदेर करतो. हिंदूंनीही हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सनातन धर्मामध्ये बळी प्रथा आहे आणि बळी प्रथा झटका प्रकारात येथे. त्यामुळे हिंदूंनी झटका मांसच खावे. इथेही मी एखादे झटका मांसाचे दुकान उघडून देईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

हिंदूंची ओळख शेडी आणि टिळा आहे. हिंदूंनीही टिळा लावावा. जसा प्रत्येक मुसलमान मशिदीमध्ये जातो, तसेच हिंदू तरुणांनीही सायंकाळी मंदिरात जावे. सर्व तरुणांनी सायंकाळी हिंदू मंदिरात जाऊन सनातन धर्मावर चर्चा करावी, असे आवाहन करत मी मुस्लिम धर्माचाही आदर करतो, असे ते म्हणाले.

#WATCH | Begusarai, Bihar: Union Minister Giriraj Singh says, “…I respect the Muslims who are committed to their religion. Hindus too need to understand this. ‘Sanatana Dharma’ has ‘bali pratha’ (animal sacrifice) and in ‘bali pratha’ there is jhatka…I’ll get a jhatka meat… pic.twitter.com/GMYakjWuke

