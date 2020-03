दिल्ली हिंसाचार शडयंत्र, कोणालाही सोडणार नाही! केंद्रीय गृहमंत्री शहांचे संसदेत मोठे विधान

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावरून संसदेत ‘दंगल’ सुरू आहे. दिल्ली हिंसाचारावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले आहे. यावेळी अमित शहा यांनी संसदेत मोठे विधान केले असून दिल्ली हिंसाचार हे एक मोठे शडयंत्र होते, असा आरोप केला आहे. याच्या तपासासाठी एसआयटीच्या दोन टीम बनवण्यात आल्या आहेत, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना शहा म्हणाले की, दिल्ली हिंसाचाराला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला गेला. एका विशिष्ट धर्माशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ते पुढे म्हणाले की, ईशान्य दिल्लीचा काही भाग उत्तर प्रदेशच्या सीमारेषेला जोडलेला आहे. दिल्लीमध्ये हिंसाचार पसरवण्यासाठी उत्तर प्रदेशहून 300 पेक्षा जास्त लोक आले होते आणि हा एक मोठ्या शडयंत्राचा भाग होता, असा आरोप शहा यांनी केला. हिंसाचारात सहभागी असणाऱ्या आणि हिंसाचाराचे शडयंत्र रचणाऱ्यांना सोडणार नाही, असेही शहा यांनी यावेळी म्हटले.

Home Minister Amit Shah: We did not take the riots casually. Prima facie, I believe that the riots were pre-planned. I assured families of the riot victims that the culprits will not be spared no matter which religion, caste or political party they belong to. #Delhiviolence pic.twitter.com/fPykEqpF9n — ANI (@ANI) March 11, 2020

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दिल्लीमध्ये अजूनही ‘खून की होली’ सुरू असल्याचा आरोप केला. या आरोपांना उत्तर देताना शहा म्हणाले की, 25 फेब्रुवारीच्या रात्री 11 नंतर हिंसाचाराची एकही घटना घडली नाही. दिल्लीत ज्या भागामध्ये हिंसाचार घडला तेथील लोकसंख्या 20 लाखांच्या आसपास आहे. या भागात 22 आणि 23 तारखेला सीआरपीएफच्या 30, 24 तारखेला 40, 25 तारखेला 50 आणि 26, 27, 28 तारखेला आणखी 80 कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आणि दंगलीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. 27 तारखेपासून आतापर्यंत 700 पेक्षा जास्त लोकांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. 2647 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. दोषींना पकडण्यासाठी पोलिसांचे 40 पथक तैनात करण्यात आले असून हिंसाचारादरम्यान वापरण्यात आलेली जवळपास 100 हत्यारही जप्त करण्यात आल्याचे शहा यांनी सांगितले.

Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: From 27 February till today, around 700 FIRs have been registered. #Delhiviolence pic.twitter.com/9ckFdMwmRe — ANI (@ANI) March 11, 2020

…त्यांच्याकडून वसुली होणार

दिल्ली हिंसाचारामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे शहा म्हणाले. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्यांकडून वसुली करण्यात येईल आणि आग लावणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यात येईल, असेही शहा यांनी म्हटले. तसेच काँग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये सर्वाधिक दंगली झाल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

Home Minister Amit Shah in Lok Sabha on Delhi violence: All those who caused the violence will not be able to escape the law pic.twitter.com/ZdpnH0jngB — ANI (@ANI) March 11, 2020

दंगेखोरांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू

फेस आयडेंटीफिकेशन सॉफ्टवेअरद्वारे (Face identification software) दंगेखोरांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. हे सॉफ्टवेअर धर्म, कपडे नाही पाहात, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha on #DelhiViolence: Face identification software ke dwara, ye sare face ko pehchanne ki prakriya chalu kar di. Ye software hai, wo dharm, kapde nahi dekhta. (1/2) pic.twitter.com/j5z4uczj6b — ANI (@ANI) March 11, 2020

दिल्ली पोलिसांचे कौतुक

दिल्ली हिंसाचारादरम्यान पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेवर विरोधकांना एकीकडे टीका केली, तर दुसरीकडे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली पोलिसांचे कौतुक केले. दिल्ली पोलिसांनी 36 तासांत दंगलीवर नियंत्रण मिळवल्याचे शहा यांनी सांगितले. तसेच दंगलीवेळी शहा कुठे होते असा आरोप केला जात होता, त्यालाही शहांनी उत्तर दिले आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे पूर्वनियोजित होते. दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपती भवनमध्ये झालेल्या जेवणावेळी मी उपस्थित नव्हतो. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांसोबत बैठक सुरू होती आणि दंगलीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी योजना तयार केली जात होती, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.

HM Amit Shah on Delhi violence: I did not go there myself as I didn’t want the police to divert resources towards my security arrangements https://t.co/34V2dlN3XK — ANI (@ANI) March 11, 2020

…म्हणून डोवाल यांना पाठवले

24 फेब्रुवारीच्या सायंकाळी सात वाजता, 25 फेब्रुवारीच्या सकाळी 8 वाजता आणि सायंकाळी 7 वाजता माझ्या अध्यक्षतेखाली रिव्ह्यू मिटिंग झाली. त्यावेळी मीच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना दिल्ली पोलिसांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी तेथे जाण्याची विनंती केली होती, असेही शहा यावेळी म्हणाले.