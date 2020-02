देशात NRC लागू होणार की नाही? गृहमंत्रालयाने दिलं लिखित उत्तर

देशात नागरिकत्व सुधारित कायदा म्हणजे CAA आणि नागरिकत्व नोंदणी सूची म्हणजे NRC वरून वातावरण तापलं आहे. अनेक भागात CAA आणि NRC ला जोरदार विरोध होत आहे. काही राज्यांनी CAA विरोध विधानसभेत ठरावही मंजूर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात NRC लागू करणार का असा प्रश्न गृहमंत्रालयाला विचारण्यात आला होता. त्यावर गृहमंत्रालयाकडून लिखित उत्तर देण्यात आले आहे. गृहमंत्रालाने उत्तरात म्हटले आहे की, ‘NRC देशभरात लागू करण्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही’.

Centre has, till now, not taken any decision to “prepare” National Register of Indian Citizens at national level, says Minister of State for Home Nityanand Rai

