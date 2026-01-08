घराचे स्वप्न आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर; आलिशान घरांची डिमांड वाढली

घराचे स्वप्न आता सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. परवडणाऱ्या फ्लॅट्सची विक्री १७% कमी झाली आहे. तर प्रीमियम प्रॉपर्टीजने विक्रम प्रस्थापित केला आहे. घर खरेदी करण्याचे स्वप्न आता पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की निवासी बाजारपेठेत विक्री जास्त असली तरी, परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. परवडणाऱ्या फ्लॅट्सची मागणी कमी होत आहे. तर महागडी, आलिशान आणि प्रीमियम घरे विक्रम प्रस्थापित करत आहेत.

मध्यमवर्गीय व्यक्ती त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यातील बचतीचा प्रत्येक पैसा फक्त घर बांधण्यासाठी खर्च करते. मात्र, आता घराचे स्वप्न आवाक्याबाहेर जात असल्याचे दिसत आहे. नाईट फ्रँक इंडियाच्या अहवालात हे वास्तव अधोरेखीत होते. आता घर ही केवळ गरज नसून एक चैनीची वस्तू बनत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची मागणी कमी होत असून प्रिमीयम घरांची मागणी वाढत आहे.

देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये एकूण ३,४८,२४७ घरे विकली गेली. हा आकडा मोठा दिसत असला तरी यातील वास्तव वेगळे आहे. आता शहरात कोणीही परवडणाऱ्या घरांचा शोध घेत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील घरे बाजारातून गायब होत आहेत आणि प्रीमियम आणि महागड्या घरांची मागणी वाढत आहे. बाजारात १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांची चर्चा कमी होत आहे. पहिल्यांदाच १ कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रीमियम घरांनी एकूण विक्रीच्या ५०% हिस्सा व्यापला आहे. या विभागात १.७५ लाख घरे विकली गेली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४% ची लक्षणीय वाढ आहे. एकेकाळी सरासरी कुटुंबांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य असलेल्या ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांच्या विक्रीत १७% मोठी घट झाली आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील (₹५० लाख ते ₹१ कोटी) विक्रीतही ८% घट झाली आहे. बिल्डर्स आता परवडणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा उच्च दर्जाच्या, लक्झरी अपार्टमेंटवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, कारण तेथे नफा आणि मागणी जास्त आहे.

